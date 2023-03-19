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"الشباب والثقافة": الانتهاء من استلام المشاركات في مؤتمرها الثقافي السنوي

19 آذار / مارس 2023 01:46

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غزة- وكالة الرأي 
 أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، الإنتهاء من استلام ملخصات الأبحاث المشاركة في مؤتمرها الثقافي السنوي السادس والذي تناقش من خلاله آفاق واستراتيجيات الثقافة الفلسطينية، وسُبل النهوض بها وتعزيز حضورها التنموي والاجتماعي، ودورها المؤثر في النضال ضد الاحتلال والمحافظة على الهوية الوطنية والموروث الثقافي الفلسطيني.

 وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور كمال غنيم أن اللجنة تسلمت عدة ملخصات لأبحاث تغطي محاور المؤتمر تقدم بها باحثين من فلسطين ودول عربية، يرغب أصحابها بالمشاركة في المؤتمر، لافتًا إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر قبلت جميع الملخصات بعد مراجعتها والتوصية باجراء تعديلات على عدد منها.

 وأشار غنيم إلى أن آخر موعد لإستلام الأبحاث كاملة بتاريخ 11 مايو المقبل، مبينًا أن المؤتمر سيعقد في مدينة غزة بتاريخ 6 يونيو 2023.
 

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