"الشرطة المجتمعيـة" بالشمـال تُنـهي عـدة خـلافـات مالية

غزة- وكالة الرأي

أنهت أقسام دائرة الشرطة المجتمعية في محافظة شمال غزة 7 خلافات مالية خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 7 آلاف و450 شيكل، و1530 دينارًا أردنيًا، عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

وأوضحت دائرة الشرطة المجتمعية شمال غزة أن القضايا المالية المذكورة تنوعت ما بين ديون شرعية، ومعاملات تجارية.

ولفتت الشرطة المجتمعية إلى أن القضايا المنجزة تشمل شكوى المواطن (ي، أ)، والذي تقدم بها ضد (ح، أ) حول خلاف مالي بينهم بقيمة 1530 دينار حول ثمن تجارة أغنام.

وأفادت الشرطة المجتمعية أنها جمعت أطراف الخلافات، وحررت تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.