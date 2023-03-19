"هيئة المعابر" تُكرّم موظفي معبر رفح البري

غزة- وكالة الرأي

كرّمت إدارة معبر رفح البري بالهيئة العامة للمعابر والحدود، السبت، الموظفين والعاملين بالمعبر من جميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية؛ تقديرًا لجهودهم في خدمة المسافرين.

وحضر الحفل، رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، وكل من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، ووكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري.

كما حضر الحفل المراقب العام لوزارة الداخلية اللواء ماهر بنات، ورئيس هيئة المعابر والحدود العميد فؤاد أبو بطيحان، ومدير معبر رفح العقيد ناجي صيام، والأطقم العاملة بالمعبر من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية.

وخلال كلمة له، تقدم أ. الدعليس بالشكر لكل العاملين بمعبر رفح، مثمنًا الجهد الكبير الذي تبذله طواقم الوزارات في خدمة المسافرين وتسهيل تنقلهم، وخاصة طواقم هيئة المعابر، ووزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكد الدعليس أن رئاسة العمل الحكومي تعمل جاهدة لتقديم كل الدعم لإدارة معبر رفح؛ من أجل المحافظة على هذا التميز والإبداع في تحقيق الهدف الأساسي وهو راحة المسافرين وتقديم الخدمة لهم بأفضل صورة.

وشكر رئيس متابعة العمل الحكومي، رؤساء الدوائر الحالية لمعبر رفح على ما يبذلونه من جهود في تطوير المعبر على صعيد الخدمة وكذلك المنشآت، مشيداً بجهود رئيس هيئة المعابر السابق أ. سامي نوفل، "الذي كان نموذجاً مرموقاً في بذل الجهود المضنية من أجل خدمة المواطنين ومراعاة حاجتهم الإنسانية في السفر".

ودعا الدعليس لأن يكون معبر رفح نموذجاً أمثل لجميع المؤسسات الحكومية على مستوى الرقي في تقديم الخدمة للمواطنين من جميع الجوانب.

بدوره، استعرض العميد فؤاد أبو بطيحان أبرز الإنجازات والمشروعات التي تمت في تطوير معبر رفح البري خلال السنوات الماضية، على مستوى الخدمات والإنشاءات.

وأثنى أبو بطيحان على المستوى المتقدم لأداء العاملين بالمعبر، وتفانيهم في خدمة أبناء شعبهم وتقديم صورة إيجابية لمستوى الخدمة الحكومية للمواطنين والوافدين المتنقلين عبر معبر رفح.

وأضاف أن صالة التسجيل للسفر تعمل وفق منظومة إلكترونية متطورة للتسجيل للسفر عبر المعبر؛ في إطار تنظيم آلية التسجيل والسفر، لافتاً إلى أنها استقبلت قرابة نصف مليون زائر، وتعاملت مع أكثر من 270 ألف معاملة للمسافرين خلال عام 2022.

وأشار إلى أن معبر رفح حصل على المركز الأول ضمن مراكز تقديم الخدمة للمواطنين على مستوى الدوائر الحكومية خلال عام 2022 الماضي، حسب مؤشر أداء الخدمة الحكومي، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مدى البذل والتفاني للأطقم العاملة في المعبر.