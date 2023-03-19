الدفاع المدني يستقبل وفدًا من الصليب الأحمر

غزة- وكالة الراي

استقبلت المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، بمقره الرئيسي، في إطار تعزيز التعاون المشترك.

وكان في استقبال الوفد الذي يضم (نائب مدير اللجنة "إيميليو مازوشيا"، والمنسق أ. يعقوب الغلايني) مدير عام الدفاع المدني اللواء عبد العزيز العطار، ومساعده لشؤون العمليات والطوارئ العميد سمير الخطيب، ومدير إدارة الإمداد والشؤون المالية العميد محمد شرير، والعقيد محمد الميدنة مدير العلاقات العامة والإعلام.

ورحب اللواء العطار بالوفد، متطرقًا للمعيقات التي تواجه طواقم الدفاع المدني أثناء عملها الميداني، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعا مدير الدفاع المدني الصليب الأحمر للمساعدة في التغلب على هذه المعيقات، وتعزيز التنسيق في الأعمال الإنسانية التي تساهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.