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مكافٱت وتكريم أبطال بقيمة (350.000) شيكل

"هنية" يعلن عن برنامج الفعاليات الرياضية والمجتمعية خلال شهر رمضان

19 آذار / مارس 2023 02:15

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غزة- وكالة الرأي 
أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن برنامج الفعاليات الرياضية والمجتمعية المقررة خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح هنية أن المجلس الأعلى سيكون حاضرا بقوة في جملة من الأنشطة والفعاليات طوال الشهر الفضيل والتفاعل مع القطاعات الرياضية والشبابية وإضفاء أجواء المحبة والتواصل وتكريم الأبطال.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم رصده لهذه الفعاليات والبرامج يقدر بقيمة (350.000) شيكل، على أن يتم البدء بتكريم بطل الدوري الممتاز نادي خدمات رفح وبطل الدرجة الأولى النادي الأهلي الفلسطيني وتقديم المكافأة المالية لهما، وتكريم منتخب كرة الطائرة الشاطئية الفائز ببرونزية غرب ٱسيا، وحكام كرة الطائرة الذين شاركوا في البطولة العربية ونادي شباب خانيونس بطل كأس المرحوم سعيد نصار لكرة الطاولة.

وتنظيم بطولة منتخبات المحافظات لكرة القدم للصالات الخماسية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتنظيم بطولة أخرى للمؤسسات والشركات.
وحفل تكريم حفظة كتاب الله من الرياضيين وأبنائهم، وتقديم هدية العيد لما يقارب (١٠٠٠) من الرياضيين، عدا عن عدة فعاليات مع الأيتام والمسنين ورجال الشرطة، وتقديم ١٠٠٠ تهنئة رمضانية إلى المؤسسات والأندية وقيادات المجتمع.
 

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