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التخطيط والتطوير تفتتح دورة "التخطيط الشخصي ورسم الأهداف"

19 آذار / مارس 2023 04:14

التخطيط والتطوير تفتتح دورة "التخطيط الشخصي ورسم الأهداف"
التخطيط والتطوير تفتتح دورة

غزة - وكالة الرأي :

افتتحت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة المالية دورة تدريبية بعنوان "التخطيط الشخصي ورسم الاهداف" شارك فيها 18 متدرب من موظفي ادارات الوزارة المختلفة.

وحضر الافتتاح مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي د. محمود مهاني ومدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي أ. محمد دويك ومنسق الدورة أ. تامر الاغا، إضافة إلى مدرب الدورة أديب بحر.

خلال افتتاح الدورة أكد د. مهاني على أهمية هذه الدورات ودورها في الارتقاء بالكادر الوظيفي، ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين لافتاً أن إدارته انتهت من إعداد خطة تدريبية للعام 2023 تستهدف موظفي الوزارة بما يتلاءم مع احتياج إدارتهم المختلفة.

بدوره أوضح دويك أن مثل هذه الدورات لها أثر في رفع كفاءة الموظفين والارتقاء بالعمل مشيراً إلى أن الدورة تتضمن إعداد الخطة الشخصية وكيفية تحديد الرؤية والأهداف بواقع 3 محاضرات.

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