" التوجيه السياسي والمعنوي" تطلق برنامج التعبئة الأمنية لطلبة الجامعات

غزة – وكالة الرأي:

أطلقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية، برنامج التعبئة الأمنية والوطنية لطلبة الجامعات بمحافظات غزة الخمس.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يشمل العديد من المحاور والموضوعات من بينها (الثوابت الوطنية، الأمن التقني والشخصي، الابتزاز الإلكتروني، قادة صنعوا التاريخ، التحصين المجتمعي والأمني، مفاهيم فكرية وسلوكية).

ويحاضر في البرنامج نخبة من الأكاديميين المختصين في الشأن الأمني والسياسي والفكري.

ويهدف البرنامج حسب الهيئة، إلى تعزيز الروح الوطنية لدى الطلبة والتمسك بقضيتهم المركزية، وتعزيز منظومة الأمن وزيادة الوعي الفكري والأمني ونشر ثقافة الانتماء الوطني، وغرس وتعزيز القيم وطرق التفكير السليمة.