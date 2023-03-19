وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مزارعين على مغادرة أراضيهم ببيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية توصيات برؤية واضحة لإدارة المنشآت والحرف الخطرة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: تعديات مدرسة لـ"الأونروا" تعيق إنشاء جسر للمشاة في القرارة وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل شاباً من مدينة جنين ووالد أسير من برقين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد ناشطة مقدسية عن المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إجراءات مشددة للاحتلال في نابلس عقب عملية" حوارة" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار في حوارة وكالة الرأي الفلسطينية التخطيط والتطوير تفتتح دورة "التخطيط الشخصي ورسم الأهداف" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف يُكرّم الفوج الأول من طلاب دبلوم الأئمة والخطباء وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: توقيف عدد من موزعي البيض لعدم التزامهم بالأسعار
أخبار » الأخبار الحكومية

" التوجيه السياسي والمعنوي" تطلق برنامج التعبئة الأمنية لطلبة الجامعات

19 آذار / مارس 2023 08:46

" التوجيه السياسي والمعنوي" تطلق برنامج التعبئة الأمنية لطلبة الجامعات

غزةوكالة الرأي:

أطلقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية، برنامج التعبئة الأمنية والوطنية لطلبة الجامعات بمحافظات غزة الخمس.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يشمل العديد من المحاور والموضوعات من بينها (الثوابت الوطنية، الأمن التقني والشخصي، الابتزاز الإلكتروني، قادة صنعوا التاريخ، التحصين المجتمعي والأمني، مفاهيم فكرية وسلوكية).

ويحاضر في البرنامج نخبة من الأكاديميين المختصين في الشأن الأمني والسياسي والفكري.

ويهدف البرنامج حسب الهيئة، إلى تعزيز الروح الوطنية لدى الطلبة والتمسك بقضيتهم المركزية، وتعزيز منظومة الأمن وزيادة الوعي الفكري والأمني ونشر ثقافة الانتماء الوطني، وغرس وتعزيز القيم وطرق التفكير السليمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح معرض ابداعات طلابية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟