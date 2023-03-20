"هنية" يناقش ترتيبات تخصيص الأراضي للقطاع الرياضي

غزة - وكالة الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على أهمية توفير الأراضي والمساحات المخصصة للألعاب الرياضية في محافظات غزة، خلال لقائه مع رئيس سلطة الأراضي د.عماد الباز،أمس الأحد، في مجمع فلسطين الرياضي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطة الاستراتيجية لاحتياجات القطاع الرياضي من الأراضي، وتنفيذ برنامج مشترك بين المجلس الأعلى وسلطة الأراضي وفقا لاحتياجات كل محافظة، كما تم الاتفاق على مأسسة الأراضي المقام عليها المرافق والملاعب الرياضية التي تستفيد منها الأندية لتأمين هذه الأراضي ضمن الاعتماد الرسمي الحكومي لسلطة الأراضي.

وجرى الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسلطة الأراضي لوضع تصور كامل بقيادة مستشار المجلس الأعلى جابر عياش ومن سلطة الأراضي م. عمر زايدة مدير عام المساحة، لوضع التصورات في هذا الإطار.

و أكد هنية والباز في الاجتماع على أن هذه الاستراتيجية هي لدعم المرافق الرياضية والأندية وتخصيص المساحات للشباب الفلسطيني كواجب وطني من اتجاه الحكومة لقطاع الرياضة.