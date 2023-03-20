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دور مارس 2023

القوى البشرية بالصحة تستأنف عقد امتحانات مزاولة المهنة

20 آذار / مارس 2023 08:54

القوى البشرية بالصحة تستأنف عقد امتحانات مزاولة المهنة
القوى البشرية بالصحة تستأنف عقد امتحانات مزاولة المهنة

غزة- وكالة الرأي

 استأنفت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة، عقد امتحانات مزاولة المهنة دور مارس 2023، بعد عقدها امتحانات مزاولة المهنة الطب البشري في مطلع الشهر الجاري، حيث عُقد امتحان دبلوم التمريض.

من جهته، تفقد الامتحانات مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح وبرفقته رئيس اللجان ا. محمد السرساوي.

 وأثنى د. صباح على الجهود التي بذلتها اللجان من أجل ضمان سير الامتحانات مؤكداً حرص إدارته على توفير كافة الأجواء الملائمة لضمان سير الامتحانات بالطريقة المناسبة، متمنياً لجميع المتقدمين النجاح والتوفيق.

وتستمر الامتحانات حتى نهاية الاسبوع الجاري في 25 تخصصا صحياً.

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