"المواصفات والمقاييس" تناقش خطة اعتماد المختبرات الحكومية

غزة- وكالة الرأي

عقد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اجتماعه الدوري في مقر المؤسسة، حيث ناقش المجلس مجموعة من القضايا والملفات منها مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسة، وخطة اعتماد المختبرات الحكومية.

وناقش أيضاً الأنظمة الموحدة لمصانع المواد الإنشائية ومراكز الفحص والأدوار المنوطة بالوزارات المختلفة فيها.

واستمع المجلس لتقرير المؤسسة خلال الشهرين الماضيين والتي تلخصت في إنجاز ملفات الأنظمة واللوائح، واعتماد عدد من مختبرات الفحص والمعايرة، واعتماد بطاقات البيان المختلفة في مجال الأغذية والكيمياء ؛ وكذلك متابعة سير العمل في مراكز فحص الصهاريج.

وأثنى المجلس على أعمال المؤسسة وانجازاتها وخدماتها المختلفة المقدمة للدوائر الحكوميةوللجمهور.