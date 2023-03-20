وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعطبون إطارات مركبات في سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء" و"العدل" يفتتحان دورة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: رفع الأذان الأول للفجر قبل 60 دقيقة من الأذان الرسمي خلال رمضان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تقيم مراسم تسليم مشروع "جذور" لاحتضان المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية المتطرف "سموتريتش" ينكر وجود الشعب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة تناقش عدة مشاريع تطويرية مع وزارة المواصلات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تجتمع بالهيئة التأسيسية للمجلس الشبابي وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية بالحكم المحلي تناقش مخططات التنظيم العمراني وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تفتتح استديو للتسجيل الصوتي بمدرسة مريم فرحات وكالة الرأي الفلسطينية "المواصفات والمقاييس" تناقش خطة اعتماد المختبرات الحكومية
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال اجتماعها الدوري

اللجنة المركزية بالحكم المحلي تناقش مخططات التنظيم العمراني

20 آذار / مارس 2023 11:18

اللجنة المركزية بالحكم المحلي تناقش مخططات التنظيم العمراني
اللجنة المركزية بالحكم المحلي تناقش مخططات التنظيم العمراني

غزة- وكالة الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة التابعة لوزارة الحكم المحلي، جلستها رقم (2023/05)،  بمقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي.

وترأس اللجنة السيد نائب رئيس اللجنة المركزية د.م محمد الكحلوت، وباكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجنة المركزية.

وناقشت اللجنة المخططات والتقارير المعدة لعدد من المواضيع ذات العلاقة بالتنظيم والتخطيط العمراني البالغ اجمالي عددها (48) موضوع لاتخاذ القرارات المناسبة

وأوضحت  انه من ضمن القرارات الصادرة تم  اعتماد الحد الأدنى للمساحات اللازمة للمدارس الحكومية والوكالة (3.5) دونم.
كما تم  اعتماد نظام المخطط الهيكلي المحدث لبلدية خان يونس، فيما تم  الزام  ملاك مشاريع التقسيم بتسجيل الشوارع والمرافق العامة في سجلات الطابو باسم الهيئات المحلية.

فيما أقرت التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لمجموعة من الشوارع وشبكة الشوارع في مناطق واحياء متفرقة من قطاع غزة من ضمنها (المخطط التفصيلي لجزئية الشارع رقم (65) والمخطط التفصيلي للشارع رقم (76) نفوذ بلدية رفح، مخطط شبكة شوارع حي الشهداء والشارع رقم (SM02) نفوذ بلدية بني سهيلا، المخطط التفصيلي للشارع رقم (1289) نفوذ بلدية غزة) عرض أقل

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح معرض ابداعات طلابية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟