اللجنة المركزية بالحكم المحلي تناقش مخططات التنظيم العمراني

غزة- وكالة الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة التابعة لوزارة الحكم المحلي، جلستها رقم (2023/05)، بمقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي.

وترأس اللجنة السيد نائب رئيس اللجنة المركزية د.م محمد الكحلوت، وباكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجنة المركزية.

وناقشت اللجنة المخططات والتقارير المعدة لعدد من المواضيع ذات العلاقة بالتنظيم والتخطيط العمراني البالغ اجمالي عددها (48) موضوع لاتخاذ القرارات المناسبة

وأوضحت انه من ضمن القرارات الصادرة تم اعتماد الحد الأدنى للمساحات اللازمة للمدارس الحكومية والوكالة (3.5) دونم.

كما تم اعتماد نظام المخطط الهيكلي المحدث لبلدية خان يونس، فيما تم الزام ملاك مشاريع التقسيم بتسجيل الشوارع والمرافق العامة في سجلات الطابو باسم الهيئات المحلية.

فيما أقرت التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لمجموعة من الشوارع وشبكة الشوارع في مناطق واحياء متفرقة من قطاع غزة من ضمنها (المخطط التفصيلي لجزئية الشارع رقم (65) والمخطط التفصيلي للشارع رقم (76) نفوذ بلدية رفح، مخطط شبكة شوارع حي الشهداء والشارع رقم (SM02) نفوذ بلدية بني سهيلا، المخطط التفصيلي للشارع رقم (1289) نفوذ بلدية غزة) عرض أقل