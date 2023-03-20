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بلدية المغراقة تناقش عدة مشاريع تطويرية مع وزارة المواصلات

20 آذار / مارس 2023 11:27

بلدية المغراقة تناقش مع وزارة المواصلات المشاريع التطويرية
بلدية المغراقة تناقش مع وزارة المواصلات المشاريع التطويرية

الوسطى- وكالة الرأي

 ناقش رئيس بلدية المغراقة نضال أبو كميل، سبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بما يدعم تطوير الخدمات في المنطقة مع وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ .

جاء ذلك، خلال زيارة رئيس بلدية المغراقة برفقة قسم الهندسة والتنظيم لمقر الوزارة في غزة ، حيث كان في إستقبال وفد البلدية وكيل الوزارة م. أبو شرخ .

ورحب أبو شرخ بالوفد وشكرهم على الزيارة ، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به البلديات لخدمة المواطن خاصة بلدية المغراقة بما لوحظ من تطور في مشاريعها .

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المشاريع التي تخص وزارة النقل والمواصلات بما يخدم بلدية المغراقة ، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لكافة الإشكاليات المرورية في المدينة وكذلك المشاريع التطويرية بين الطرفين .

ومن جانبه شكر أبو كميل وكيل الوزارة أبو شرخ على التسهيلات والجهود المقدمة من قبل وزارة النقل والمواصلات للمواطنين والسعي في تطوير البنية التحتية في قطاع غزة .

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