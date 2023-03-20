وزارة العمل تُسلّم المرحلة الأولى من المشاريع الصغيرة

غزة - وكالة الرأي:

سلّمت وزارة العمل في غزة بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من مشاريع "جذور" لاحتضان المشاريع الصغيرة، لعدد من شبان قطاع غزة.

وحضر الاحتفال وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين، ومدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا أ. محمد نادر النوري قمر الزمان، ومدير عام خدمات التشغيل بوزارة العمل أ. محمد طبيل، والمدراء العامون في الوزارة، وممثلي عن غرفة تجارة وصناعة غزة، والعاملين في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، والشباب المحتفى بتسليمهم المشاريع الصغيرة.

وسلّم الغصين قروضا حسنة لـ 24 مشروعا، لعدد من الشباب المبادر في قطاع غزة، والذين انطبقت عليهم معايير الاختيار والتفضيل كأفضل مشاريع قابلة للنجاح والاستمرارية.

وأشار الغصين إلى أن وزارة العمل لديها توجه في تعزيز صمود أبناء قطاع غزة من خلال تبني النهوض بالمشاريع الصغيرة، ودعم العمل الحر، والعمل عن بعد، بهدف فتح آفاق عمل جديدة أمام الشباب والخريجين، وفتح أسواق محلية وعالمية جديدة أمامهم.

وأشاد بتوجه لجنة العمل الحكومي نحو اعتماد وإنشاء صندوق دعم واحتضان المشاريع الصغيرة الناشئة للمهنيين والباحثين عن عمل، برأس مال دوار بلغ 80 ألف دولار، تقدمت به مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

ونوه الغصين إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى مساعدة المهنيين من الشباب والخريجين في استثمار أفكارهم الريادية واحتضانها، وتطوير أعمالهم الناشئة من خلال التدريب والمتابعة، بما يساهم في رفع سقف الطموح وتحمل المسئولية، ويزيد فرصة الحد من نسبة البطالة في قطاع غزة.

بدوره، أعرب قمر الزمان عن سعادته بالبدء بتنفيذ مشروع جذور لاحتضان المشاريع الصغيرة، مقدما شكره لوزارة العمل على طرحها للعديد من المشاريع الريادية والمميزة، والتي تساهم في مساعدة الشباب، والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وأشار مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا إلى أن هذه المشاريع كفيلة بإخراج العديد من الشباب من صفوف البطالة، وتساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا سياسة مؤسسته في الاستثمار بالشباب، والوقوف إلى جانبهم وتوفير فرص عمل لهم.

وتعمل وزارة العمل ضمن خطة مدروسة على دعم صمود الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، من خلال برامج ريادية، ومشاريع جديدة ومميزة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المانحة، بهدف التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.