الأوقاف: رفع الأذان الأول للفجر قبل 60 دقيقة من الأذان الرسمي خلال رمضان

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قراراً يقضي برفع الأذان الأول للفجر قبل 60 دقيقة من الأذان الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة الصلاة للمغرب والعشاء بعد 5 دقائق من رفع الآذان، وذلك في جميع مساجد محافظات قطاع غزة، تجنباً لأي إرباك.

وأكدت الوزارة على مفتشي المساجد بضرورة متابعة الالتزام بتنفيذ القرار كل حسب دائرة اختصاصه.

ودعت المصلين إلى ضرورة الالتزام بالمواقيت وعدم إرباك الإمام والمؤذن وإعانتهما على تنفيذ القرار والمواعيد المذكورة.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء في إطار تقديم صورة حضارية لمساجدنا خاصة في الشهر الفضيل، وحتى لا يلتبس على الناس الأمر ليقوموا بالعبادة على وجهها الأكمل.