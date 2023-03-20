"القضاء" و"العدل" يفتتحان دورة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح

غزة - وكالة الرأي

افتتح المعهد العالي للقضاء المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، بالتعاون مع وزارة العدل دورة تدريبية لتنمية المهارات القانونية لدى القانونيين بوزارة العدل، والتي تأتي ضمن جدول تدريبي متكامل حول تنمية المهارات القانونية وصياغة التشريعات واللوائح.

وحضر الافتتاح أ. محمود صرصور مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد، م. محمود حمدية مدير دائرة التخطيط بوزارة العدل، والمستشار د. نافذ المدهون المحامي والمستشار القانوني ـ محاضر اللقاء الأول من الدورة، والسادة القانونيون بوزارة العدل، المشاركين بالدورة.

وخلال كلمته الترحيبية بين أ. محمود صرصور أهمية الدورة، في تنمية المهارات القانونية للمشاركين حول صياغة التشريعات واللوائح، مشيداً بالتعاون مع وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل، بما يسهم في تطوير الكادر البشري في كافة أركان الوزارة، ومؤكداً حرص المعهد على تنفيذ البرامج التخصصية والنوعية، لتأهيل كوادر مواكبة للتطور وقادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه.

بدوره رحب م. أحمد حمدية بالحضور، مثمناً جهود المعهد العالي للقضاء الفلسطيني في تنفيذ الدورة، ومؤكداً على أهمية الدورة في تطوير مهارات المشاركين، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الخطة التنفيذية التي وضعتها وحدة تطوير الأداء المؤسسي للارتقاء بالكادر البشري وصقل مهاراته، بما يضمن رفع جودة العمل وتحسين الخدمات.

وتحدث المستشار/ د. نافذ المدهون في عنوان "صياغة المذكرات والدراسات القانونية" كمحور من عدة محاور يتناولها برنامج الدورة، لتزويد المشاركين بالمعارف القانونية وصياغة التشريعات واللوائح القانونية وصياغة القرارات الإدارية وتنقيحها من ناحية لغوية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع الاعمال القانونية.