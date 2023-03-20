"التعليم" تفتتح مدرسة القائد الراحل عبد السلام صيام

غزة – وكالة الرأي:

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي مدرسة القائد الوطني الراحل عبد السلام صيام بمنطقة الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.

وشارك في حفل الافتتاح رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل الوزارة زياد ثابت، وعدد من أركان، وممثلين عن عائلة الفقيد.

وأعرب الدعليس خلال كلمة له بالحفل، عن سعادته بافتتاح المدرسة التي حملت اسم القائد الوطني عبد السلام صيام.

وقال الدعليس: "إن القائد صيام قدّم كل ما يملك من إمكانات في خدمة وطنه وأبناء شعبه".

بدوره، ذكر ثابت: "أن إطلاق اسم القائد عبد السلام صيام على المدرسة يأتي تقديرًا لدوره الكبير في خدمة أبناء شعبه".

وأضاف: "أن القائد صيام كان له باع طويل في الخدمة الحكومية وقدم اسهامات كبيرة في خدمة وطنه".

من جهته، ثمّن محمد صيام شقيق القائد الراحل عبد السلام، إطلاق المؤسسة الحكومية بغزة اسمه على المدرسة، معربًا عن تقديره الكبيرة لها على هذه الخطوة.

وتوفي القائد صيام في 29 نوفمبر عام 2021 متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وبعد صراع طويل مع المرض.

وتولى صيام رئاسة اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة عام 2017، وشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة عام 2012.