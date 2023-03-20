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لدعم الطلاب وتعزيز الإبداع والتحصيل العلمي

التعليم تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة الأوائل في برنامج "طموح"

20 آذار / مارس 2023 11:50

التعليم تكرم الطلبة الفائزين مسابقة الأوائل في برنامج "طموح"
التعليم تكرم الطلبة الفائزين مسابقة الأوائل في برنامج

غزة- وكالة الرأي
كرمت مديرية التربية والتعليم في غرب غزة الطلبة الفائزين في مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة في برنامج "طموح" التي تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز الحافز والإبداع لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والعلمية في المواد الدراسية، ورفع مستواهم العلمي ليصلوا إلى منصات التفوق.

وقد شاركت جميع مدارس المديرية الحكومية والخاصة في هذه المسابقة، وتم اختيار الفائزين بعد منافسة شديدة شهدتها المسابقة بين الطلبة، وتم تقديم الشهادات والهدايا خلال حفل بهيج نظمته المديرية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشؤون التعليمية د.محمود مطر، ومدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الإدارية د.خالد المزين، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل إضافةً إلى رؤساء أقسام المديرية و مدراء المدارس والمعلمين والطلاب الفائزين. 

وفي كلمته أشاد د.مطر  بجهود  مديرية غرب غرة وأقسامها ومدراء المدارس والمعملين والطلاب الفائزين مبيناً من خلال هذا الحفل مدى حرص المديرية المتواصل على تقديم الدعم والمساعدة لجميع الطلاب لتحقيق أقصى إمكانياتهم الأكاديمية والعلمية وصولاً بهم إلى أعلى مراكز التكريم.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تظافر جميع الجهود من أجل طالب الثانوية العامة الذي هو محور اهتمام العملية التعليمية وهو نتاج سنوات عملت الوزارة والمديرية من أجل وصوله لهذه المرحلة.

ومن جانبه هنأ أ.حمدي الدلو المدارس الفائزة والطلبة المتفوقين، مبيناً أن هذه المسابقة جزء من سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المديرية بهدف رفع مستوى التعليم في مدارس المديرية، وتعزيز مستوى التحصيل العلمي للطلبة. 

وتمنى أن تتيح هذه الفعاليات للطلاب الفائزين وغير الفائزين على حد سواء الفرصة لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والعلمية والتفوق في مجالاتهم المختلفة وفي الثانوية العامة على وجه الخصوص.

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