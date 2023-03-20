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"الشباب والثقافة" تبدأ تقييم مسابقة أفضل مجموعة كشفية بغزة

20 آذار / مارس 2023 01:05

غزةوكالة الرأي:

بدأت الهيئة العامة للشباب والثقافة، تقييم طلبات المشاركة في مسابقة أفضل مجموعة كشفية على مستوى قطاع غزة لعام 2022، والتي تنفذها بالتعاون مع جمعية البركة الجزائرية.

وأوضح المدير العام للشباب ورئيس لجنة التقييم الأستاذ جمال العقيلي أن المسابقة تهدف إلى تحفيز المجموعات الكشفية، وتعزيز روح المنافسة فيما بينها لتنفيذ أفضل المبادرات والأنشطة والبرامج الكشفية والتي تسهم في تطوير العمل الكشفي في قطاع غزة.

وأشار إلى لجنة التقييم تتكون من أعضاء يمثلون الهيئة العامة للشباب والثقافة وجمعية البركة الجزائرية إضافة إلى جمعية الكشافة الفلسطينية، مبينًا أن معايير التقييم تتناول عدة محاور تتعلق بطبيعة عمل المجموعة والحملات والأنشطة التطوعية التي تنفذها وتاريخها الكشفي.

ولفت العقيلي إلى أن لجنة التقييم قررت تنفيذ زيارات ميدانية على المجموعات الكشفية المشاركة في المسابقة للاطلاع على أوضاعها، مبينًا أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على جائزة بقيمة 500 دولار، والمركز الثاني جائزة 300 دولار، وجائزة بقيمة 200 دولار للمركز الثالث، و150 دولار للمركز الرابع، ويحصل المركز الخامس على جائزة بقيمة 100 دولار.

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