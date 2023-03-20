الدعليس يبارك لأم الشهيد النابلسي حصولها على لقب "امرأة فلسطين"

غزة – وكالة الرأي :

بارك رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، لأم الشهيد إبراهيم النابلسي حصولها على لقب "امرأة فلسطين" للعام 2023، معربًا عن فخره واعتزازه بإنجازات المرأة الفلسطينية في شتّى الميادين والمجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدعليس في احتفال تكريم "امرأة فلسطين للعام 2023" الذي نظّمته وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، بحضور وكيل الوزارة أميرة هارون، وعدد من المدراء العامين، وعدد من أمّهات الشهداء وحشد من السيدات المبدعات والرياديات.

وخاطب الدعليس والدة الشهيد النابلسي بالقول إنّ "كل الجوائز والألقاب والمسمّيات تتشرّف بك وتخضع لكِ ولكل أمّهات الشهداء"، معربًا -خلال تسليمه الجائزة لوالدة الشهداء "أم أحمد العابد" نيابة عن والدة الشهيد إبراهيم نابلسي- عن فخره الشديد بأمهات الشهداء وأخواتهم وزوجاتهم.

كما توجّه رئيس متابعة العمل الحكومي بالتحية لنساء فلسطين الخنساوات والمبدعات والرياديات، مؤكّدًا على أنّ "المرأة الفلسطينية معروفة بالتفوق والتألق والازدهار في جميع الدروب، ونساؤنا خير سفير لنا في المحافل الدولية".

يشار إلى أنّ وزارة شؤون المرأة أطلقت في عام 2015 فعالية تكريم سنوية تحت شعار "امرأة فلسطين" لتكريم سيدة فلسطينية أحدثت أثرًا واضحًا في مسيرة تنمية المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده، بالإضافة إلى تكريم فلسطينيات متميزات وملهمات في مجالات عديدة.