كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء.
ودعت الهيئة الواردة أسماؤهم بالكشف التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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20 آذار / مارس 2023 01:59
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