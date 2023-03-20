كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

13:40الزكاة بالأوقاف توزّع 3100 طرد غذائي على الأسر المحتاجة

14:01الإدارة العامة للتمريض تعقد عدة تدريبات لتفعيل دور القابلات

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