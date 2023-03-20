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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

20 آذار / مارس 2023 01:59

معبر رفح البري - صورة أرشيفية
معبر رفح البري - صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء.

ودعت الهيئة الواردة أسماؤهم بالكشف التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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