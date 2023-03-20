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حول تدعيم المرافقة للأم أثناء عملية الولادة

الإدارة العامة للتمريض تعقد عدة تدريبات لتفعيل دور القابلات

20 آذار / مارس 2023 02:01

الإدارة العامة للتمريض تعقد عدة تدريبات لتفعيل دور القابلات
الإدارة العامة للتمريض تعقد عدة تدريبات لتفعيل دور القابلات

غزة- وكالة الرأي

عقدت الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة، عدة تدريبية مكثفة لعدد 30 قابلة من المستشفيات الحكومية والخاصة استهدفت الحديث عن السياسات المعتمدة لمرافقة الأم الحامل في اقسام وغرف الولادة في مستشفيات الولادة المختلفة وتفعيل دور القابلات في هذا الجانب من أجل رعاية صحية أفضل للمرأة خلال فترة الحمل والمخاض وصولا إلى ولادة آمنة. 

وجاءت هذه الحزمة التدريبية امتدادا للجهود السابقة التي تبذلها الإدارة العامة للتمريض ضمن خطتها في الارتقاء بأداء العاملين لديها وعملا بأهمية ربط المسار الوظيفي بالحقيبة التدريبية لكل المهنيين العاملين في مجالي التمريض والقبالة. 

بدورها قالت أ. نائلة المصري مدير دائرة تمريض الرعاية الأولية بأن عقد هذه الحزمة التدريبية إنما يأتي بهدف زيادة رضى المرضى على الخدمات المقدمة لها وأن هذه الحزمة سيتبعها تدريب ميداني وتعميم للتجربة على كل مستشفيات الولادة في وزارة الصحة والقطاع الخاص.

وثمنت أ. المصري جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في غزة في إنجاح لهذه الدورة ورعايتها مؤكدة على أهمية عقد مثل هذه الدورات لما لها من أثر إيجابي تتقاطع فيه اهداف الإدارة مع المؤسسة الراعية نحو خدمة صحية أفضل للمرأة الفلسطينية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها القابلة في مختلف المرافق . 

إلى ذلك توالت وعلى مدار أربعة أيام متتالية عقد جملة من المحاضرات القيمة من قبل نخبة من القابلات ركزت جلها على صميم عمل القابلات والسياسات المعتمدة.

الإدارة العامة للتمريض تعقد عدة تدريبات لتفعيل دور القابلات 333467595_3013442602298436_2986428531157696663_n
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