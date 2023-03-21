"هنية" يشيد بنجاح "دورة الصحفي الرياضي الشامل"

غزة- وكالة الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، بنجاح"دورة الصحفي الرياضي الشامل"، التي نظمها اتحاد الإعلام الرياضي في مجمع فلسطين الرياضي بغزة،واختتمت امس الاثنين، بحضور محمد العمصي مساعد أمين عام اللجنة الأولمبية، وأسامة فلفل رئيس اتحاد الإعلام الرياضي السابق، وإسماعيل مطر عضو اتحاد كرة القدم السابق، وتغريد العمور نائب رئيس اتحاد الإعلام الرياضي، ود. إسلام صقر عضو إدارة اتحاد الإعلام، ونخبة من الإعلاميين الرياضيين.

وأكد هنية على أهمية الإعلام الرياضي وتعزيز ثقافة التنافس الشريف من خلال بث الرسائل الإعلامية الهادفة ونبذ العنف والتعصب، كما شكر اتحاد الإعلام الرياضي على جهوده في تطوير مهارات الإعلاميين.

من جانبه ثمن محمد العمصي مساعد أمين عام اللجنة الأولمبية جهود اتحاد الإعلام الرياضي وشكر الدعم الذي يقدمه عبد السلام هنية للرياضة وللإعلاميين.

كما بارك أسامة فلفل لخريجي الدورة وشكر جهود هنية في دعم الرياضة والإعلاميين الرياضيين، كما شكرت تغريد العمور نائب رئيس اتحاد الإعلام المجلس الأعلى ممثلا بعبد السلام هنية واستضافة الدورة وتقديم كل الدعم لإنجاحها، وأشارت العمور أن المتدربين تمكنوا من التعرف على الكثير من المهارات، وتبادل الٱراء في طبيعة التغطية الإعلامية ومواكبة التطور في وسائل الإعلام.