وزارة الأسرى: 57 من أهالي أسرى غزة زاروا أبناءهم في "نفحة"

غزة - وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين، صباح اليوم الثلاثاء، إن 57 مواطناً من أهالي وذوي أسرى قطاع غزة، توجهوا فجر اليوم لزيارة 30 أسيراً في سجن نفحة الإسرائيلي.

وأكد نبيل حجاج مدير عام الأنشطة وإعلام الأسرى في تصريح صحفي مقتضب، وصل "وكالة الرأي"، أن طواقم الوزارة رافقت الأهالي لحظة انطلاقهم في ساعات الفجر الأولى ضمن برنامج "مؤازرة" لتعزيز ودعم صمود ذوي الأسرى.

وأوضح حجاج أن برنامج "مؤازرة" هو ضمن عديد البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الأسرى على كل المستويات بما يضمن توفير بيئة كريمة لأهالي وذوي الأسرى وتفعيل قضايا الأسرى بشكل دائم.