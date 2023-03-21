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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم اليوم الثلاثاء

21 آذار / مارس 2023 09:09

غزةوكالة الرأي :

نشرت وزارة الزراعة بغزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية، لليوم الثلاثاء، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار المنتجات الزراعية ibIdY
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