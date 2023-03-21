أسعار المنتجات الزراعية واللحوم اليوم الثلاثاء

نشرت وزارة الزراعة بغزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية، لليوم الثلاثاء، حيث جاءت على النحو التالي:
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