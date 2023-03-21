النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2488) الثلاثاء 21/3/2023

أخبار فلسطينية﻿

الحية يتوعد دولة الاحتلال حال تجاوز “الخطوط الحمراء” ويؤكد قدرة المقاومة على لجم العدوان

الجانب الفلسطيني يتحدث عن “مفاوضات صعبة” في شرم الشيخ وتقدم في بعض القضايا

تقرير يوثق ارتكاب جيش الاحتلال والمستوطنين 173 اعتداء ضد الفلسطينيين خلال أسبوع

هنية يدعو لحوار استراتيجي مع الأردن ويقول: تصريحات سموتيرتش تكشف العقيدة السياسية الإسرائيلية

فلسطين: نستهجن سماح فرنسا لسموتريتش بإطلاق دعوات عنصرية فاشية وندعو الجنائية الدولية لاعتقاله

تنديد فلسطيني بإغلاق إسرائيل مقر شركة تقدم خدماتها للإعلام الرسمي لفلسطين

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تغلق شركة إنتاج إعلامي في القدس تقدم خدمات لتلفزيون فلسطين

نتنياهو يبلغ وزراءه: مخرجات اجتماع شرم الشيخ “للاستهلاك الإعلامي”.. وحكومته تصادق على اعتبار الألعاب النارية متفجرات

حملة الاحتجاجات الإسرائيلية تتهم نتنياهو بمحاولة خداع بايدن

الوزيران الإسرائيليان سموتريتش وبن جفير صداع مُزمن في رأس العالم

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج اجتماع شرم الشيخ للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أخبار عربية

عمّان ورام الله تعتبران تصريحات سموتريتش «خرقاً للاتفاقيات ودعوة للفوضى»

تفاهمات شرم الشيخ تخضع للاختبار في رمضان

الخارجية الأردنية تصف تصرفات وزير إسرائيلي بـ«التحريضية والرعناء»

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فلسطين: سنطالب الجنائية الدولية باعتقال وزير المالية الإسرائيلي

العكوب»: حكاية النبات الشوكي الذي صار الطبق الأكثر شهرة على موائد الفلسطينيين

اختتام أعمال مؤتمر الجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية في كولومبيا- (صور وفيديو)

حبيب قهوجي: عروبي ومناضل فلسطيني قضى نصف عمره في الوطن ونصفه الثاني في الشتات

إسرائيل تغلق شركة إنتاج إعلامي في القدس تقدم خدمات لتلفزيون فلسطين

الشرق الاوسط

تفاهمات شرم الشيخ تخضع للاختبار في رمضان

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات «عنصرية» لوزير إسرائيلي

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يستولي على منزل أسير فلسطيني مُحرر ويحوله لثكنة عسكرية

الشروق المصرية

قاضي قضاة فلسطين تعليقا على تدنيس جنود أوكرانيين للقرآن: عمل مدان ومرفوض ونستنكر ازدواجية المعايير

القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس ومخيم شعفاط

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الحرية أو الشهادة.. الأسرى الفلسطينيون يرفعون راية الإضراب رفضاً للتضييق الإسرائيلي

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"حلايقة" تدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين بالضفة قبل دخول رمضان

القدس المحلية

الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على نابلس

الاحتلال يؤجل محاكمة الصحفية لمى غوشة

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات وخط شعارات عنصرية في رام الله

الجيش الإسرائيلي: منفذ عملية مجدو تسلل من ثغرة في السياج

تزامنًا من انعقاد المجلس المركزي للاتحاد.. مصدر لـ"القدس": بوادر لحل أزمة إضراب المعلمين

وفاة شاب جراء حادث سير في رام الله

الاحتلال يعتقل 4 شبان في جنين والقدس

الاحتلال يعتقل 5 أمهات في سجونه من بين (29) أسيرة

مقتل فتاة خلال شجار عائلي جنوب جنين

الحياة الجديدة

مصرع شاب بحادث سير في رام الله

الاحتلال يعتقل شابا من عرابة جنوب جنين

الاحتلال يعتدي على مقدسي ويعتقل ثلاثة آخرين

مقتل فتاة في شجار عائلي جنوب جنين

الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية شمال طولكرم

​الايام

سموتريتش: لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني.. إنه اختراع

الاحتلال يشدد القيود على مواطني بلدة حوارة والمستوطنون ينفذون اعتداءات...

بن غفير يغلق مكاتب ويحظر "صوت فلسطين" في القدس

وزراء إسرائيليون: تفاهمات شرم الشيخ غايتها إعلامية ولا أهمية لها في الواقع

الشيخ: إحراز تقدم في بعض القضايا خلال اجتماع شرم الشيخ

اشتية: البدء بإطلاق أولى خدمات بنك الاستقلال

المنخفض يتسبب بهطولات مطرية كثيفة و"الزراعة" تؤكد إيجابية الأمر للمحاصيل

دار القنصل" في القدس تعود إلى الحياة بعد قرابة ثلاثة قرون!

وكالة صفا

الدفاع المدني" نفذ 47 مهمة خلال المنخفض الجوي الأخير

الأوقاف والقضاء الشرعي يختتمان مشروع أرشفة سجلات المحاكم

فلسطين اليوم

سما نيوز

مقابل حوافز أميركية لمصر

الكنيست يصادق على "قانون درعي 2".. لابيد: يوم سعيد للمجرمين

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي وتبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

شعار "الأرغون".. تعرف على قصة خريطة سموتريتش التي أغضبت الأردن وفلسطين

30 رصاصة اغتالته أمام منزله.. من هو الشهيد علي الأسود؟

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

عرب 48

إرهاب المستوطنين: إعطاب مركبات و"الموت للعرب" قرب رام الله

العصيان" يدخل يومه الـ36: فشل الحوار وقيادات الأسرى تشرع بالإضراب

الأسير أنس مسالمة يواجه تدهورا في وضعه الصحي

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 21 آذار (مارس)

ý 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني في محافظة خان يونس حيث استشهد 6 مواطنين 5 منهم لدى توغل قوات الغدر الصهيوني وذلك في قرية عبسان شرقي مدينة خان يونس والسادس متأثرا بجراح أصيب بها سابقا والشهداء هم الشهيد باسم سالم قديح 29 عاما وزوجته سناء قديح 24 عاما وعبد الرحمن زكي الدرويش 23 عاما وعليان قديح 20 عاما ورأفت إبراهيم أبو طعيمة 25 عاما أما الشهيد السادس فهو إبراهيم خليل من غزة.

ý 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة قام بها الاستشهادي محمد حشايكة من قرية طلوزة قضاء نابلس وهو من كتائب شهداء الأقصى، حيث فجر نفسه بالقرب من مقهى روما في شارع الملك جورج في القدس الغربية، مما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 100 آخرين.

ý 2000م وصول البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان إلى أرض فلسطين مقبّلاً أرض فلسطين المقدسة وكان في استقباله رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وقد زار البابا مدينة بيت لحم المقدسة عند المسيحيين، وأدى الصلاة في الكهف الذي يعتقد أن السيد المسيح عليه السلام ولد فيه.

ý 1997م انفجار عبوة ناسفة في مقهى بتل أبيب أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد تبنت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية.

ý 1997م الاستشهادي الفلسطيني موسى غنيمات يهاجم مقهى في تل أبيب ويوقع أربعة قتلى و60 جريحا إسرائيليا، وتل أبيب ترد بإغلاق الضفة الغربية وغزة وتعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

ý 1991م قام المجاهد فارس بارود من حركة الجهاد الإٍسلامي سكان الشيخ رضوان بمدينة غزة بقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة اثنين بعد أن انقض عليهم ببلطة كانت بحوزته وتم اعتقاله وحكم عليه بالسجن الفعلي مدى الحياة وعشرين عاما وهدموا منزله.

ý 1968م هزيمة الجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة أمام الجيش الأردني والمقاومة الفلسطينية.

ý 1948م قوات الجهاد المقدس تفجر سيارة مفخخة في شارع الميناء مما أسفر عن إصابة 20 إسرائيليا.

ý هذا اليوم (من كل عام) يصادف يوم الأم، وعيد رأس السنة عند الأقباط.

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