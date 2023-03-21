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"الشرطة المجتمعية" تُنهي عـدة خــلافات مـالية في خانـيونس

21 آذار / مارس 2023 10:13

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غزة- وكالة الرأي 

أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس 11 خلافًا ماليًا خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 34 ألف و400 شيكل و2150 دينار أردني عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

بدوره، أوضح الرائد محمد شهوان رئيس قسم الشرطة المجتمعية بمركز خانيونس أنه تم إنجاز قضية محولة من النيابة تقدم بها المواطن (ل.ع) ضد المواطن (م.ص) حول خلاف تجارين بينهما بقيمة 6 آلاف و500 شيكل.

ولفت المقدم إبراهيم السنوار مدير دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس إلى أنه يتم جمع أطراف الخلافات والاستماع لأقوالهم، وصولًا إلى اتفاق مرضي للجميع، كما ويتم تحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.
 

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