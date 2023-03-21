العمل توقع عقود تشغيل لقرابة 90 خريج بتخصصات مختلفه

غزة- وكالة الرأي

وقعت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل، امس الاثنين ، عقود تشغيل المشروع النرويجي والخاص بوزارة الصحة لعدد 90 خريج وعامل لصالح وزارة الصحة، وجاءت عملية التوقيع خلال لقاء تعريفي للمستفيدين عن آلية عمل المشروع والفترة الزمنية للمشروع في جمعية غزة للثقافة والتنمية، وذلك بحضور كل من م. حسين مرتجى المدير التنفيذي للجمعية و م. نهى الدهشان مدير التشغيل في الجمعية وبحضور طاقم وزارة العمل أ. عبدالوهاب حبوش من مديرية عمل غزة وأ. يوسف أبوسويرح منسق مشاريع التشغيل في الإدارة العامة للتشغيل.

ويأتي المشروع بالشراكة مع جمعية مجموعة غزة للثقافة والتنمية وبتبرع كريم من الحكومة النرويجية وإشراف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

ويهدف المشروع لتشغيل 90 خريج من التخصصات الطبية " طبيب بشري، حكيم جامعي، تحاليل طبية، قابلة قانونية، صيدلة، سكرتاريا طبية، أشعة"، وكذلك من العمال والمهرة.

