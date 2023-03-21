التنمية الاجتماعية تكرم مركز نسمات الشبابي

غزة- وكالة الراي

قامت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية - ممثلة بمديرها العام د. محمد العرعير بتكريم مركز نسمات الشبابي، وذلك على جهوده في انجاح الايام الترفيهية لأبناء مراكز الاصلاح والتأهيل التي نفذتها دائرة الأسرة والطفولة، شاكرا لهم حسن تعاونهم.

بدوره، اكد العرعيرعلى استمرار التعاون معهم في أنشطة وفعاليات اخرى تقدمها إدارته في الأيام المقبلة.

كما قدم درع تكريمي تسلمته الأستاذة مي الشنتف رئيس مجلس ادارة مركز نسمات الشبابي نيابة عن فريقها، شاكرا جهودها وجهود فريقها , متمنيا أن تكون هذه الأنشطة التطوعية في ميزان حسناتهم، وأن يكونوا خير قدوة يحتذى بها ومثال للشباب الواعي المساهم في رفعة الأمة

