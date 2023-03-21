معروف: أكثر من 220 مصنع للخياطة داخل غزة عادت للعمل

غزة - وكالة الرأي :

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن أكثر من 220 مصنع للخياطة داخل قطاع غزة، عادت للعمل بعد توقف دام لسنوات، وذلك على إثر القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم صناعة الملابس المحلية.

وذكر أنه ومنذ شهر أغسطس الماضي وحتى اليوم تم إعادة العمل في تلك المصانع، مما أدى لانتعاش هذا القطاع بعد توقف دام لسنوات طويلة بسبب الحصار.

وأوضح في حديث لإذاعة الأقصى المحلية، أن الأسبوع الماضي شهد عمليات تصدير لبعض مصانع الخياطة وتسويق لمنتجاتها في الخارج، وهو ما يأتي ضمن رؤية متكاملة لدعم قطاع الخياطة داخل القطاع وإعادة إحياء عشرات المصانع التي توقفت بفعل الحصار.

وقال إنه في أغسطس الماضي تم التوافق بين وزارتي المالية والاقتصاد ونقابة تُجار الألبسة على تخصيص كوتة معفاة من أي رسوم وجمارك لإتاحة المجال أمام التجار للاستمرار في عملهم والمضي قدماً بفتح مصالحهم التجارية.

وذكر معروف أن لجنة متابعة العمل الحكومي، أوصت العام الماضي باعتماد إدخال 6 ألاف قطعة لتُجار الألبسة دون فرض أي رسوم عليها، وما يزيد عن ذلك يتم فرض رسوم عليها ليكون هناك مجال للمنافسة في السعر.

وفي جانب آخر تحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، عن وجود قرار مصادق عليه من المجلس التشريعي بفرض رسوم على عملية فحص الواردات الزراعية.

وقال إنه تم تطبيق 50% من القرار واليوم تم تطبيقه بشكل كاملاً من خلال مساهمة يدفعها التاجر عن كل طن مقدارها 50 شيكلاً، بما يعني أن كل 10 كيلو من الفاكهة يتحمل التاجر نصف شيكل عليها فقط.