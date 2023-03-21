وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 أمّهات في سجونه من بين 29 أسيرة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم مركز نسمات الشبابي وكالة الرأي الفلسطينية العمل توقع عقود تشغيل لقرابة 90 خريج بتخصصات مختلفه وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي عـدة خــلافات مـالية في خانـيونس وكالة الرأي الفلسطينية قادة الحركة الأسيرة يبدؤون في الإضراب عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفداً إعلاميا ًمن بيت الصحافة وحكاوي غزة بقصر الباشا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2488) الثلاثاء 21/3/2023 وكالة الرأي الفلسطينية هارون: الأم الفلسطينية تصنع المجد في مواجهتها الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية هارون: الأم الفلسطينية صانعة المجد وتناطح في كل المجالات
أخبار » الأخبار الحكومية

وقفة بغزة دعماً لإضراب الأسرى "الحرية أو الشهادة"

21 آذار / مارس 2023 11:22

جانب من الوقفة والمؤتمر الصحفي بغزة
جانب من الوقفة والمؤتمر الصحفي بغزة

غزة - وكالة الرأي:

نظمت وزارة الأسرى والمحررين، ومؤسسات الأسرى في قطاع غزة، مؤتمراً صحفياً مؤتمرا صحفيًا بساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، للحديث حول إضراب الأسرى وإعلان وصية أحد أبرز قيادات الحركة الأسيرة.

وشارك في المرتمر الصحفي، قادة العمل الوطني وأسرى محررون، وممثلين عن مؤسسات الأسرى، داعين إلى دعم الأسرى في معركة الإضراب عن الطعام وإطلاق انتفاضة شعبية لمواجهة الاحتلال.

وتلا المتحدثون في المؤتمر بيان الحركة الأسيرة، الذي أعلنت هلاله عن شروع قادة الأسرى في الإضراب عن الطعام اليوم الثلاثاء، فيما يلتحق بهم 2000 أسيراً آخرين أول أيام شهر رمضان، إضافة إلى تلاوة وصية قيادي بارز في الحركة الأسيرة قُبيل شروعه الإضراب عن الطعام.

وقال القيادي في وصيته: وقت قصير، وبضع خطوات، وتبدأ معركتنا من أجل الحرية والكرامة، ويتحرك جيشنا متسلحاً بإيمان الله، وإرادة صلبة لا تلين.

وأضاف: "الموت أسمى أمانينا فأهلاً وسهلاً بموتٍ يحررنا من أسرنا، فالحرية مطلبنا والعزة والكرامة دونها أرواحنا".

وتابع: "ثقتنا بأبناء شعبنا ومقاومتنا وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم وأمعاء خاوية لم نعبأ بقرقرتها، ولن نكترث بآلامها".
 
وأردف بالقول: "وصيّتي لكم إن كنت لن أعود، خرجنا متوكلين على الله، سائرين في طريق الجهاد والاستشهاد؛ من أجلكم، ومن أجل رفع الظلم عنكم، فيا أبناء شعبي سيكون النصر حليفكم، فأنتم أقوى وأثبت وأرسخ جذوراً مما يظنُّ العدوّ، ولن يستطيع بكل ما يملك من قوة واهية، أن يقتلعكم".

ووجه رسالته إلى أهله بالقول: "أهلي ما عليكم إلا الصبر فأجره عظيم، اللّهم إنا قد سرنا في هذه الحياة متوكلين عليك، رافعين رايتك التي لن تسقط، فاقبل عملنا وجهادنا واغفر لنا وسامحنا وأنزلنا عندك منزلة صدق".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

السينما الرقمية مبادرة يطلقها ملتقى الفيلم الفلسطينى بلغة سينمائية رقمية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟