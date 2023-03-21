وقفة بغزة دعماً لإضراب الأسرى "الحرية أو الشهادة"

غزة - وكالة الرأي:

نظمت وزارة الأسرى والمحررين، ومؤسسات الأسرى في قطاع غزة، مؤتمراً صحفياً مؤتمرا صحفيًا بساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، للحديث حول إضراب الأسرى وإعلان وصية أحد أبرز قيادات الحركة الأسيرة.

وشارك في المرتمر الصحفي، قادة العمل الوطني وأسرى محررون، وممثلين عن مؤسسات الأسرى، داعين إلى دعم الأسرى في معركة الإضراب عن الطعام وإطلاق انتفاضة شعبية لمواجهة الاحتلال.

وتلا المتحدثون في المؤتمر بيان الحركة الأسيرة، الذي أعلنت هلاله عن شروع قادة الأسرى في الإضراب عن الطعام اليوم الثلاثاء، فيما يلتحق بهم 2000 أسيراً آخرين أول أيام شهر رمضان، إضافة إلى تلاوة وصية قيادي بارز في الحركة الأسيرة قُبيل شروعه الإضراب عن الطعام.

وقال القيادي في وصيته: وقت قصير، وبضع خطوات، وتبدأ معركتنا من أجل الحرية والكرامة، ويتحرك جيشنا متسلحاً بإيمان الله، وإرادة صلبة لا تلين.

وأضاف: "الموت أسمى أمانينا فأهلاً وسهلاً بموتٍ يحررنا من أسرنا، فالحرية مطلبنا والعزة والكرامة دونها أرواحنا".

وتابع: "ثقتنا بأبناء شعبنا ومقاومتنا وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم وأمعاء خاوية لم نعبأ بقرقرتها، ولن نكترث بآلامها".



وأردف بالقول: "وصيّتي لكم إن كنت لن أعود، خرجنا متوكلين على الله، سائرين في طريق الجهاد والاستشهاد؛ من أجلكم، ومن أجل رفع الظلم عنكم، فيا أبناء شعبي سيكون النصر حليفكم، فأنتم أقوى وأثبت وأرسخ جذوراً مما يظنُّ العدوّ، ولن يستطيع بكل ما يملك من قوة واهية، أن يقتلعكم".

ووجه رسالته إلى أهله بالقول: "أهلي ما عليكم إلا الصبر فأجره عظيم، اللّهم إنا قد سرنا في هذه الحياة متوكلين عليك، رافعين رايتك التي لن تسقط، فاقبل عملنا وجهادنا واغفر لنا وسامحنا وأنزلنا عندك منزلة صدق".