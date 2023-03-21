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بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة

"التعليم العالي" تختتم بطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة

21 آذار / مارس 2023 12:52

جانب من تتويج الفائزين في البطولة
جانب من تتويج الفائزين في البطولة

غزة - وكالة الرأي:

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، بطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة والإدارة العامة للتعليم الجامعي - دائرة الشؤون والخدمات الطلابية بالوزارة.

وحضر حفل اختتام البطولة التي عُقدت في صالة سعد صايل الرياضية د. علي أبوسعدة مدير عام التعليم الجامعي، وأ. خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية، وأ حسن هنية رئيس قسم التوجيه والإرشاد ، وعدد من مؤسسات التعليم العالي المشاركين في البطولة.

وأكد أبو سعدة أن هذه البطولة تأتي لتنمية مهارات الطلبة وتعزيز الروح الرياضية بين ‏طلبة الجامعات والكليات، مثمنًا روح الأخوة التي يتمتع بها الطلبة والعمل بروح الفريق، ومقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة.

وتميزت البطولة بالمهارة والمنافسة بين الطلبة، حيث فاز بالمركز الأول فريق الجامعة الإسلامية بينما كان المركز الثاني من نصيب فريق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

وفي ختام البطولة تم توزيع الكؤوس والهدايا على الفائزين.

 

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