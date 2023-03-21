افتتاح مبادرة لتدريب الشباب على صناعة السينما الرقمية

افتتح مركز الفيلم الفلسطيني مبادرة "صناعة السينما الرقمية"، والتي ينفذها تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة والمركز الثقافي الماليزي، وذلك ضمن مشروع المبادرات الثقافية لعام 2023.

وأوضح منسق المبادرة يوسف خطاب أن المبادرة تهدف إلى تدريب مجموعة من طلبة الجامعات والخريجين والمهتمين حول أسس كتابة السيناريو وعناصر الفيلم السينمائي لصناعة عدد من الأفلام الرقمية بطريقة احترافية تعالج قضايا مجتمعية متعلقة بالتراث الفلسطيني للحفاظ على الهوية والموروث الثقافي الفلسطيني وتعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية، لافتًا إلى أن التدريب سيكون نظري وعملي بإشراف خبراء في مجال صناعة الأفلام.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي انطلاقا من الأهمية التي اكتسبها الهاتف المحمول في العصر الحالي، والأدوار التي يمكن أن يقوم بها خاصة في مجال صناعة الأفلام الرقمية، لافتًا إلى أن عدد كبير من المخرجين استخدموا كاميرا الهاتف المحمول لصناعة أفلام تسجيلية وروائية حقق بعضها نجاحًا وشهرة واسعة، کما أن عددًا من المهرجانات السينمائية خصصت جوائز للأفلام المصنوعة بالهواتف المحمولة.

وأكد أنه سيتم من خلال المبادرة إنتاج ثلاثة أفلام سينمائية من قبل المتدربين أنفسهم، إضافة إلى العمل على تأسيس نواة لمسابقة سنوية للسينما الرقمية في قطاع غزة يشارك فيها الشباب للتعبير عن طموحاتهم وأفكارهم وآمالهم وتطوير الذائقة الفنية السينمائية من خلال زيادة الوعي لدى الجماهير بأهمية الإنتاج السينمائي البصري في معالجة قضايا المجتمع الفلسطيني.