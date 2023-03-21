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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

21 آذار / مارس 2023 01:51

غزة - وكالة الرأي:

تشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم  الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء (22 مارس)

وفيما يلي الكشوفات والتعليمات الخاصة بالمسافرين::

- الحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/11) https://drive.google.com/file/d/1uwPI6Fjg9hx9CMdAsNeulYV6ssrvv_ii/view?usp=sharing

- الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/11) https://drive.google.com/file/d/1B0vivpXFPAVAhmxkjMHmMRStPhBO2xzV/view?usp=sharing

- ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

- التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

- إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

- تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

- إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

- ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

- للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:
https://eservice.moi.gov.ps/


 

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