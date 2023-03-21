الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من ذوي شهداء 2014

غزة - وكالة الرأي:

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، وفداً من أهالي شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014م.

وبحث الطرفان قضية أهالي شهداء 2014م، في ظل استمرار عدم صرف حكومة رام الله مخصصاتهم المالية وعدم حل قضيتهم.

ووعد معروف، بطرح قضيتهم على طاولة متابعة العمل الحكومي، وتفعيل قضيتهم إعلامياً.

وأكد معروف على أن متابعة العمل الحكومي لن تألُ جهداً في تبني قضيتهم.

وفي نهاية اللقاء، شكر أهالي الشهداء رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على استقبالهم والعمل على متابعة ملفهم الوطني.