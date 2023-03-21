وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الحركة الأسيرة توقع على ميثاق إضراب "الحرية أو الشهادة" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تجري جولة تفقدية لعدد من المنشآت والمحال التجارية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من ذوي شهداء 2014 وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المرورية تتفقد إنشاء جسر القرارة وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح مبادرة لتدريب الشباب على صناعة السينما الرقمية وكالة الرأي الفلسطينية وصول جثامين ضحايا الغرق ببحر اليونان إلى معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم العالي" تختتم بطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: مركز خدمات الجمهور استقبل 1400 مواطنًا خلال فبراير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تختتم سلسلة دوراتها النوعية المتخصصة لموظّفيها الإداريين
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من ذوي شهداء 2014

21 آذار / مارس 2023 01:55

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة - وكالة الرأي:

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، وفداً من أهالي شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014م.

وبحث الطرفان قضية أهالي شهداء 2014م، في ظل استمرار عدم صرف حكومة رام الله مخصصاتهم المالية وعدم حل قضيتهم.

ووعد معروف، بطرح قضيتهم على طاولة متابعة العمل الحكومي، وتفعيل قضيتهم إعلامياً.

وأكد معروف على أن متابعة العمل الحكومي لن تألُ جهداً في تبني قضيتهم.

وفي نهاية اللقاء، شكر أهالي الشهداء رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على استقبالهم والعمل على متابعة ملفهم الوطني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

السينما الرقمية مبادرة يطلقها ملتقى الفيلم الفلسطينى بلغة سينمائية رقمية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟