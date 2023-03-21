وزارة الأسرى: الحركة الأسيرة توقع على ميثاق إضراب "الحرية أو الشهادة"

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، ميثاق وعهد وقعته قيادة الحركة الأسيرة على التوحد في معركة "الأمعاء الخاوية"، وفي مواجهة إجراءات وتدابير إدارة سجون الاحتلال العقابية.

وجاء في ميثاق العهد: "نحن الموقعون أدناه ممثلي الحركة الأسيرة، والمستأمنين على قيادة إضراب الحرية أو الشهادة، نعلن أمام الله وضمائرنا وشعبنا والتاريخ أننا نخوض هذه المعركة على قلب رجل واحد، وسنكون فيها صفًا واحدًا وجسمًا موحدًا، وأن يكون وقف هذه المعركة أو تعليقها بقرار جماعي دون تفرد أو انسحاب، وألا يصدر خلال هذه المعركة أي تصرف أو إجراء فردي أو فئوي دون قرار جماعي حسب الأصول، وأن نبذل غاية الجهد لإنجاح هذه المعركة بوقف الإجراءات المستهدفة لنا، وتحقيق مطالبنا المتفق عليها من قيادة الإضراب.. وعلى هذا نعطي عهدنا وغليظ ميثاقنا، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ويتحمل جزاء نكثه وغدره.

معًا وسويًا جنبًا إلى جنب حتى تحقيق مطالبنا أو الموت دونها".

ووقع على الميثاق:

1. عمار مرضي ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. 2. سلامة قطاوي ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس. 3. زيد بسيسي ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي. 4. وليد حناتشة ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 5. وجدي جودة ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.