الديوان يعلن ساعات دوام الموظفين خلال رمضان

أعلن ديوان الموظفين بغزة، عن ساعات بدء وانتهاء دوام الموظفين في الدوائر والوزارات الحكومية، خلال شهر رمضان المبارك.
وقال الديوان في تعمياً له اليوم إن دوام الموظفين خلال شهر رمضان المبارك يبدأ من الساعة 09:00 صباحاً حتى 02:00 مساءً.
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21 آذار / مارس 2023 02:17
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