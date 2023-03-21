الديوان يعلن ساعات دوام الموظفين خلال رمضان

غزة - وكالة الرأي :

أعلن ديوان الموظفين بغزة، عن ساعات بدء وانتهاء دوام الموظفين في الدوائر والوزارات الحكومية، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الديوان في تعمياً له اليوم إن دوام الموظفين خلال شهر رمضان المبارك يبدأ من الساعة 09:00 صباحاً حتى 02:00 مساءً.