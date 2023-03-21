وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية الشركات الفلسطينية تؤكد على توفر المواد الغذائية وبأسعار منافسة وكالة الرأي الفلسطينية دار الإفتاء تدعو لتحري هلال رمضان بعد غروب شمس اليوم وكالة الرأي الفلسطينية قيّمت مراحلها.. الأوقاف تكرّم لجان مسابقة التشغيل المؤقت وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المرورية تتفقد إنشاء جسر القرارة وكالة الرأي الفلسطينية الديوان يعلن ساعات دوام الموظفين خلال رمضان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الحركة الأسيرة توقع على ميثاق إضراب "الحرية أو الشهادة" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تجري جولة تفقدية لعدد من المنشآت والمحال التجارية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من ذوي شهداء 2014 وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
أخبار » الأخبار الحكومية

وتكريم العاملين في اللجان

الأوقاف تنظم لقاءً لتقييم مراحل مسابقة عقد التشغيل المؤقت بالمساجد

21 آذار / مارس 2023 07:09

الأوقاف تنظم لقاءً لتقييم مراحل مسابقة عقد التشغيل المؤقت بالمساجد
الأوقاف تنظم لقاءً لتقييم مراحل مسابقة عقد التشغيل المؤقت بالمساجد

غزة - وكالة الرأي:

نظمت الادارة العامة للشؤون الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاءً؛ لتقييم مراحل مسابقة عقد التشغيل المؤقت في المساجد، وتكريم العاملين في لجان المسابقة، بمشاركة وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، واللجنة المشرفة على المسابقة ولجان الفرز والمقابلات.

وخلال كلمته قال الأغا: "إنّ ما نعيشه اليوم من إنجازات في وزارة الأوقاف كانت أهدافًا بالأمس، وأصبحت واقع عمل في طريقنا نحو مأسسة مرافق الوزارة، وإسنادها بكوادر بشرية تعزز عملها، ومنها المساجد، التي نسعى إلى الارتقاء بها إلى أعلى مستوى من المؤسسية، وترسيخ هذا المفهوم في عقول الناس، بحيث تكون هي الحاضنة والمربي والمخرج لهذا الجيل".

وأكد الأغا أن المأمول أن يكون عام 2024 شاهدًا على استكمال الاحتياجات الأساسية للمساجد من الكوادر البشرية، متوجهًا بالشكر إلى جميع الإخوة المساهمين في إنجاح تنفيذ مسابقة عقود التشغيل المؤقت، من وحدة الشؤون الإدارية، والإدارة العامة للمديريات، ووحدة الحاسوب، وصولًا إلى لجان المقابلات والفرز.

بدوره أشار مدير عام الشؤون الإدارية أ. ماهر يعقوب إلى أن لقاء اليوم يجمع بين تكريم القائمين على تنفيذ المسابقة والتقييم لمراحلها المختلفة، مؤكدًا أن الإعداد للمسابقة استغرق عامًا كاملًا، بُذل خلاله الجهد الكبير، راجيًا من الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

السينما الرقمية مبادرة يطلقها ملتقى الفيلم الفلسطينى بلغة سينمائية رقمية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟