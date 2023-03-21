الأوقاف تنظم لقاءً لتقييم مراحل مسابقة عقد التشغيل المؤقت بالمساجد

غزة - وكالة الرأي:

نظمت الادارة العامة للشؤون الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاءً؛ لتقييم مراحل مسابقة عقد التشغيل المؤقت في المساجد، وتكريم العاملين في لجان المسابقة، بمشاركة وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، واللجنة المشرفة على المسابقة ولجان الفرز والمقابلات.

وخلال كلمته قال الأغا: "إنّ ما نعيشه اليوم من إنجازات في وزارة الأوقاف كانت أهدافًا بالأمس، وأصبحت واقع عمل في طريقنا نحو مأسسة مرافق الوزارة، وإسنادها بكوادر بشرية تعزز عملها، ومنها المساجد، التي نسعى إلى الارتقاء بها إلى أعلى مستوى من المؤسسية، وترسيخ هذا المفهوم في عقول الناس، بحيث تكون هي الحاضنة والمربي والمخرج لهذا الجيل".

وأكد الأغا أن المأمول أن يكون عام 2024 شاهدًا على استكمال الاحتياجات الأساسية للمساجد من الكوادر البشرية، متوجهًا بالشكر إلى جميع الإخوة المساهمين في إنجاح تنفيذ مسابقة عقود التشغيل المؤقت، من وحدة الشؤون الإدارية، والإدارة العامة للمديريات، ووحدة الحاسوب، وصولًا إلى لجان المقابلات والفرز.

بدوره أشار مدير عام الشؤون الإدارية أ. ماهر يعقوب إلى أن لقاء اليوم يجمع بين تكريم القائمين على تنفيذ المسابقة والتقييم لمراحلها المختلفة، مؤكدًا أن الإعداد للمسابقة استغرق عامًا كاملًا، بُذل خلاله الجهد الكبير، راجيًا من الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.