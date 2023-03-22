أسعار اللحوم والخضروات بأسواق غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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22 آذار / مارس 2023 08:29
غزة – وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية، لليوم الأربعاء، حيث جاءت على النحو التالي:
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