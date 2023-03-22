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المواصلات تشرع بحملة توعية مرورية للمواطنين عند رمزون السرايا

22 آذار / مارس 2023 09:04

المواصلات تشرع بحملة توعية مرورية للمواطنين عند رمزون السرايا
المواصلات تشرع بحملة توعية مرورية للمواطنين عند رمزون السرايا

غزةوكالة الرأي:

شرعت دائرة التوعية المرورية بوزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور بحملة توعية مرورية للمواطنين عند رمزون السرايا تهدف إلى الاجتياز الآمن للطريق من خط المشاة.

وأوضح نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية طلال القرشلي، أن الهدف من هذه الحملة هو توعية المواطنين بضرورة قطع الطريق من خط المشاة والالتزام بالإشارات الضوئية في المكان إضافة إلى إلزام السائقين بالتوقف قبل خط المشاة لتمكين المواطنين والمشاة من قطع الطريق.

وأفاد القرشلي بأن هذه الحملة التوعوية جاءت بالتعاون مع شرطة المرور، منوهاً أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى المواطنين وللتقليل من الحوادث المرورية

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