الصحة تنفذ دورة تدريبية في إنعاش المواليد

غزة- وكالة الرأي

نفذت لجنة شبكة حضانات قطاع غزة بالتعاون مع الإدارة العامة للمستشفيات دورة تدريبية في إنعاش المواليد وطريقة نقل وتحويل المولود بطريقة سليمة وأمنة.

واستهدفت 24متدرب ما بين طبيب وحكيم يعملوا في حضانات قطاع غزة وكذلك أطباء وقابلات من أقسام الولادة، كما وتم ترشيح 4 مدربين جدد وضخ دماء جديدة للتدريب، حيث استمر التدريب عمليا على مدار يومين.

وأوضح د.نبيل البرقوني رئيس لجنة حضانات قطاع غزة، أن أهمية التدريب على إنعاش المواليد ونقل المولود بطريقة أمنة هو المنع من مضاعفات صعوبة الولادة ومضاعفاتها التي تؤدي أحيانا إلى الشلل الدماغي والإعاقة العقلية، وكذلك التدريب لنقل المولود من قسم الولادة إلى الحضانة أو مستشفى آخر بطريقة سليمة وأمنه واستقراره اولا قبل نقله وبالتنسيق التام مع كلا الفريقين المرسل والمستقبل أهمية كبرى للوقاية من تعرض المولود لمخاطر أثناء تحويله وتوصيله بأمان.

وفي نهاية التدريب تم اجراء امتحان كتابي وعملي وتم تسليم شهادات للمشاركين.