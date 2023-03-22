وكالة الرأي الفلسطينية مجلس النواب الأردني يصوّت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال والخارجية تختتمان برنامجاً تدريبياً في هندسة المباني وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل عدداً من أصحاب شركات السياحة والسفر وكالة الرأي الفلسطينية "المالية": صرف رواتب التشغيل المؤقت اليوم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُكرم المشاركين في إنجاح المعرض التقني 2023 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم العالي يختتم بطولة الجامعات والكليات لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة و"الاقتصاد" تبحثان آليات ضبط الحالة الاقتصادية خلال رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق سياسة المرافقة أثناء المخاض والولاد وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": الأم الفلسطينية نموذج التضحية والصبر صانعة الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية طاقم مجمع الشفاء يجري يستأصل ورماً ضاغطاً على الأعصاب لمريضة
أخبار » الأخبار الحكومية

طاقم مجمع الشفاء يجري يستأصل ورماً ضاغطاً على الأعصاب لمريضة

22 آذار / مارس 2023 11:00

طاقم مجمع الشفاء يجري يستأصل ورماً ضاغطاً على الأعصاب لمريضة
طاقم مجمع الشفاء يجري يستأصل ورماً ضاغطاً على الأعصاب لمريضة

غزة - وكالة الرأي

  تمكن الفريق الطبي في قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي، برئاسة د.أشرف البياع رئيس قسم العظام وجراحة الأعصاب الطرفية، من اجراء تدخل جراحي دقيق وذات مهارة لسيدة تبلغ من العمر 39 عاما، كانت تعاني من وجود ورم ضاغط على الأعصاب والأوردة الدموية للساق اليمنى، بحجم يتجاوز 20سم×20سم من الساق اليمنى.

وأفاد د. البياع أن هذا النوع من العمليات يعد من العمليات الكبرى التي يتم تحويلها للعلاج بالخارج لخطورتها ولكبر حجم الورم، مشيرا الى أن العملية تكللت بالنجاح وأن ساق المريضة في حالة تحسن شديد بحمد الله وفضله.

وأشاد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية بجهود الطواقم الطبية في أقسام العظام بالمجمع على ما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني، مضيفا أن أقسام العظام في مجمع الشفاء شهدت في الفترة الأخيرة تطورات نوعية على صعيد الكادر البشري تجويد الخدمات الصحية المقدمة والتخفيف من معاناة تلقي العلاج في الخارج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟