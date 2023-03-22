طاقم مجمع الشفاء يجري يستأصل ورماً ضاغطاً على الأعصاب لمريضة

غزة - وكالة الرأي

تمكن الفريق الطبي في قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي، برئاسة د.أشرف البياع رئيس قسم العظام وجراحة الأعصاب الطرفية، من اجراء تدخل جراحي دقيق وذات مهارة لسيدة تبلغ من العمر 39 عاما، كانت تعاني من وجود ورم ضاغط على الأعصاب والأوردة الدموية للساق اليمنى، بحجم يتجاوز 20سم×20سم من الساق اليمنى.

وأفاد د. البياع أن هذا النوع من العمليات يعد من العمليات الكبرى التي يتم تحويلها للعلاج بالخارج لخطورتها ولكبر حجم الورم، مشيرا الى أن العملية تكللت بالنجاح وأن ساق المريضة في حالة تحسن شديد بحمد الله وفضله.

وأشاد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية بجهود الطواقم الطبية في أقسام العظام بالمجمع على ما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني، مضيفا أن أقسام العظام في مجمع الشفاء شهدت في الفترة الأخيرة تطورات نوعية على صعيد الكادر البشري تجويد الخدمات الصحية المقدمة والتخفيف من معاناة تلقي العلاج في الخارج.