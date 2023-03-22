الصحة تطلق سياسة المرافقة أثناء المخاض والولاد

غزة- وكالة الرأي

أطلقت وزارة الصحة، سياسة المرافق أثناء المخاض والولادة بعمل مشترك بين الادارة العامة للمستشفيات والإدارة العامة للتمريض ولجنة القابلات ولجنة الحضن الأول، وذلك تحت اشراف وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

وتهدف هذه السياسة الى تقديم الدعم النفسي والجسدي للأم اثناء الولادة ولإتاحة الفرصة للمشاركة الأسرية للأمهات الحوامل خلال الولادة والتي تعتبر أصعب لحظات تمر بها المرأة.

وأعرب مدير عام المستشفيات د. محمد زقوت عن سعادته لإطلاق هذه السياسة التي تهدف لتحسين جودة الرعاية المقدمة للأم والطفل أثناء المخاض والولادة، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق رضا المرضى والاستجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعاته، لافتا الى أنه سيتم البدء بالتجربة في مستشفى شهداء الأقصى ومن ثم التعميم على باقي مستشفيات الولادة.

من جانبه، أكد مدير عام التمريض د .خليل شقفة على أهمية دعم المرأة والعمل فى زيادة رضا السيدات عن تجربة الولادة، مثنيا على الجهود والتعاون المشترك بين الإدارات لدعم تطبيق السياسة.

كما وأكد رئيس اللجنة الاستشارية للنساء والولادة د. وليد أبو حطب على أهمية استحداث السياسة والتي تأتي في إطار الدعم النفسي للنساء أثناء المخاض وفترة ما بعد الولادة.

وتخلل الورشة عرض للسياسة وأهدافها قدمها د. خالد زمو مدير دائرة التخصصات الفنية بالإدارة العامة للمستشفيات أكد فيها على أهمية تطبيق السياسة في تخفيف الألم وتقليل معدل القيصريات.

واستعرضت د نائلة المصري مدير تمريض الرعاية الأولية دور الرعاية الأولية في تثقيف الأمهات والمرافقات أثناء متابعة الحمل.

وتطرقت أ.عايدة خضر الى دور المستشفيات في تطبيق السياسة ودور المرافقة أثناء فترة المخاض.

د. رولا أبو ضلفة مدير دائرة التخطيط تحدثت حول آليات المتابعة والتدقيق ومؤشرات قياس تطبيق السياسة.

واستعرضت د. داليا عياد ممثلة منظمة الصحة العالمية مؤشرات برنامج الحضن الأول كتقييم مبدئي قبل البدء بتطبيق السياسة.

وفي ختام الورشة تمت عملية المناقشة بين مجموعات عمل تضمنت خطة لكل مستشفى وتحديد متطلبات التطبيق وأهم الاحتياجات.