"المالية": صرف رواتب التشغيل المؤقت اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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22 آذار / مارس 2023 11:28
غزة – وكالة الرأي:
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يناير الماضي، وذلك اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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