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"المالية": صرف رواتب التشغيل المؤقت اليوم

22 آذار / مارس 2023 11:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يناير الماضي، وذلك اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.

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