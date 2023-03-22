"المالية": صرف رواتب التشغيل المؤقت اليوم

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يناير الماضي، وذلك اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.