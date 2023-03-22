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ضمن معرض ربيع بلادي2..

الزراعة تعرض مبادرة لإعادة تدوير مخلفات المنازل الصديقة ‏للبيئة

22 آذار / مارس 2023 11:52

الزراعة تعرض مبادرة لإعادة تدوير مخلفات المنازل لمواد صديقة ‏للبيئة
الزراعة تعرض مبادرة لإعادة تدوير مخلفات المنازل لمواد صديقة ‏للبيئة

غزة- وكالة الرأي

عرضت وزارة الزراعة الفلسطينية في معرض "ربيع بلادي2"، الذي تقيمه على ‏أرض الجامعة الاسلامية، بالشراكة مع الأخيرة لوحات وأشكال جذابة وجميلة، معدة ‏من المخلفات، سواء الصناعية أو الزراعية بهدف تعزيز ثقافة إعادة تدوير مخلفات ‏البيئة إلى أدوات صديقة للبيئة بغرض الحد من التلوث البيئي، والاستفادة ‏الاقتصادية منها.‏

المشرفة على تلك المبادرة  المهندسة تتيانا أبوعودة من قسم التنمية الريفية بوزارة ‏الزراعة،  أكدت أنها تعمل على تشجيع استثمار مخلفات البلاستيك والزجاج ‏والكرتون لإعادة صناعتها من جديد داخل المنازل بدلاً من إلقائها في القمامة، ‏مؤكدة أن وزارة الزراعة عبر دائرة التنمية الريفية، ومن خلال هذه المبادرات تستهدف نشر ثقافة إعادة التدوير ‏لاستثمار كافة الموارد المتوفرة لدى السكان في أكثر من استعمال.‏

وأضافت ابوعودة أن المبادرة يمكن أن تساهم بنشر ثقافة جديدة لدى المواطنين ‏للحد من التخلص من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها وبالتالي ضمان بيئة ‏نظيفة، مضيفة أنها تعمل ضمن طاقم لتوعية المواطنين عبر موقع التواصل ‏الاجتماعي وزيارات ميدانية للمدارس للتعريف بكيفية صناعة مزهريات لزراعة ‏الورود من الزجاجات المصنوعة من البلاستيك والزجاج والمعادن، ورسم لوحات ‏من المخلفات الزراعية والحجارة وغيرها.

وأكدت ابوعودة أن التفاعل الواسع الذي وجدته دفع الوزارة لمواصلة العمل وتشجيع ‏المواطنين على المشاركة في إعادة تدوير مخلفات المنازل للحد من النفايات ‏المتراكمة في القطاع، والتي غالبا ما تكون ‏سببا في انتشار الأوبئة والأمراض.‏

الزراعة تعرض مبادرة لإعادة تدوير مخلفات المنازل لمواد صديقة ‏للبيئة 336911333_520207043617667_8134059075255954171_n 336802004_174276685005603_1691044541996328323_n 336881109_1327504194474694_8537908782697300057_n
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