الزراعة تعرض مبادرة لإعادة تدوير مخلفات المنازل الصديقة ‏للبيئة

غزة- وكالة الرأي

عرضت وزارة الزراعة الفلسطينية في معرض "ربيع بلادي2"، الذي تقيمه على ‏أرض الجامعة الاسلامية، بالشراكة مع الأخيرة لوحات وأشكال جذابة وجميلة، معدة ‏من المخلفات، سواء الصناعية أو الزراعية بهدف تعزيز ثقافة إعادة تدوير مخلفات ‏البيئة إلى أدوات صديقة للبيئة بغرض الحد من التلوث البيئي، والاستفادة ‏الاقتصادية منها.‏

المشرفة على تلك المبادرة المهندسة تتيانا أبوعودة من قسم التنمية الريفية بوزارة ‏الزراعة، أكدت أنها تعمل على تشجيع استثمار مخلفات البلاستيك والزجاج ‏والكرتون لإعادة صناعتها من جديد داخل المنازل بدلاً من إلقائها في القمامة، ‏مؤكدة أن وزارة الزراعة عبر دائرة التنمية الريفية، ومن خلال هذه المبادرات تستهدف نشر ثقافة إعادة التدوير ‏لاستثمار كافة الموارد المتوفرة لدى السكان في أكثر من استعمال.‏

وأضافت ابوعودة أن المبادرة يمكن أن تساهم بنشر ثقافة جديدة لدى المواطنين ‏للحد من التخلص من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها وبالتالي ضمان بيئة ‏نظيفة، مضيفة أنها تعمل ضمن طاقم لتوعية المواطنين عبر موقع التواصل ‏الاجتماعي وزيارات ميدانية للمدارس للتعريف بكيفية صناعة مزهريات لزراعة ‏الورود من الزجاجات المصنوعة من البلاستيك والزجاج والمعادن، ورسم لوحات ‏من المخلفات الزراعية والحجارة وغيرها.

وأكدت ابوعودة أن التفاعل الواسع الذي وجدته دفع الوزارة لمواصلة العمل وتشجيع ‏المواطنين على المشاركة في إعادة تدوير مخلفات المنازل للحد من النفايات ‏المتراكمة في القطاع، والتي غالبا ما تكون ‏سببا في انتشار الأوبئة والأمراض.‏