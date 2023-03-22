الزراعة تعرض مبادرة لإعادة تدوير مخلفات المنازل الصديقة ‏للبيئة

عرضت وزارة الزراعة الفلسطينية في معرض "ربيع بلادي2"، الذي تقيمه على أرض الجامعة الاسلامية، بالشراكة مع الأخيرة لوحات وأشكال جذابة وجميلة، معدة من المخلفات، سواء الصناعية أو الزراعية بهدف تعزيز ثقافة إعادة تدوير مخلفات البيئة إلى أدوات صديقة للبيئة بغرض الحد من التلوث البيئي، والاستفادة الاقتصادية منها.
المشرفة على تلك المبادرة المهندسة تتيانا أبوعودة من قسم التنمية الريفية بوزارة الزراعة، أكدت أنها تعمل على تشجيع استثمار مخلفات البلاستيك والزجاج والكرتون لإعادة صناعتها من جديد داخل المنازل بدلاً من إلقائها في القمامة، مؤكدة أن وزارة الزراعة عبر دائرة التنمية الريفية، ومن خلال هذه المبادرات تستهدف نشر ثقافة إعادة التدوير لاستثمار كافة الموارد المتوفرة لدى السكان في أكثر من استعمال.
وأضافت ابوعودة أن المبادرة يمكن أن تساهم بنشر ثقافة جديدة لدى المواطنين للحد من التخلص من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها وبالتالي ضمان بيئة نظيفة، مضيفة أنها تعمل ضمن طاقم لتوعية المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي وزيارات ميدانية للمدارس للتعريف بكيفية صناعة مزهريات لزراعة الورود من الزجاجات المصنوعة من البلاستيك والزجاج والمعادن، ورسم لوحات من المخلفات الزراعية والحجارة وغيرها.
وأكدت ابوعودة أن التفاعل الواسع الذي وجدته دفع الوزارة لمواصلة العمل وتشجيع المواطنين على المشاركة في إعادة تدوير مخلفات المنازل للحد من النفايات المتراكمة في القطاع، والتي غالبا ما تكون سببا في انتشار الأوبئة والأمراض.