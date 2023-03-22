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بعد التزامه بالدوام المدرسي رغم الأجواء الماطرة

التعليم تكرم الطالب "ارميلات" من مدرسة الشيماء

22 آذار / مارس 2023 12:44

التعليم تكرم الطالب "ارميلات" من مدرسة الشيماء
التعليم تكرم الطالب

غزةوكالة الرأي

كرم مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، عزمي صابر ارميلات الطالب في الصف الخامس بمدرسة الشيماء الأساسية للبنين، الذي أظهر التزاماً عالياً بالدوام المدرسي من رغم الأجواء الماطرة ملتحفاً قطعة من النايلون تقيه الأمطار وتدرئ عنه برودة الجو القارس.

وحضر مراسم التكريم إلى جانب أ. صالحة، رئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر، ومسير قسم الإرشاد التربوي أ. رائد الرن، ومن قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. عطية الحاج أحمد، بالإضافة إلى مدير المدرسة د. محمود عساف، وثلة من معلمي مدرسة الشيماء الأساسية للبنين. 

من جهته قال مدير التربية والتعليم أن الطالب "ارميلات" هو أنموذج للطالب المثابر المنضبط الذي يستحق منا أعلى درجات الشكر والتقدير الذي يسكن في منطقة حدودية نائية. 

ويشار هنا إلى أن الطالب "ارميلات" يسير مسافة تزيد عن (6) كيلو متر ذهابًا وإيابًا مشيًا على الأقدام؛ ليصل إلى المدرسة في موعدها المحدد سيرًا على الأقدام.

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