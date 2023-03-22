أوقاف رفح تفتتح مسجد أم المؤمنين عائشة وتكرّم حافظين القرآن

رفح- وكالة الرأي

افتتحت مديرية أوقاف رفح مسجد أم المؤمنين عائشة في منطقة النصر، بعد إنهاء مراحل بنائه، بتبرع كريم من فاعلي خير، وذلك خلال حفل نظّمته.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الأملاك أ. مازن النجار، ومدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ولفيف من الشخصيات والوجهاء والمخاتير والمواطنين.

وأوضح أبو عامر فضل بناء المساجد وتشييدها، ودورها في إعلاء كلمة الله، وتربية النشأ والجيل على موائد القرآن، راجيًا أن يكون بناؤه فاتحة خير على أهل المنطقة والحي، منوهًا بأنه المسجد الثاني الذي تفتتحه الأوقاف خلال الشهر الحالي.

وأشاد أبو عامر بجهود المتبرعين والقائمين على عملية البناء، سائلًا الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة.

وفي السياق، ذاته كرّمت المديرية الطالبين الحافظين لكتاب الله عبد الرحمن الزاملي، وعبد القادر أبو العينين، خلال حفل نظّمته في مصلى الزهراء بحي الجنينة بالمحافظة.