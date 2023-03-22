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تحت رعاية الهيئة العامة الشباب والثقافة

"أزاهير".. مبادرة ثقافية لتشكيل حاضنة للمبدعين الشباب في رفح

22 آذار / مارس 2023 12:56

"أزاهير".. مبادرة ثقافية لتشكيل حاضنة للمبدعين الشباب في رفح

رفح- وكالة الرأي
 افتتح مركز البوصلة الثقافي، مبادرة "أزاهير"، والتي ينفذها تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة والمركز الثقافي الماليزي، وذلك ضمن مشروع المبادرات الثقافية لعام 2023.

 وأوضح منسق المبادرة عبد الله أبو زيد أن المبادرة تهدف إلى صقل مواهب عدد من المبدعين الشباب وتأهيلهم ليكون لهم دور مهم في تعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية، وخدمة الثقافة الفلسطينية وتعزيز الانتماء للهوية الوطنية، لافتًا إلى أن المبادرة تسعى إلى تشكيل حاضنة ثقافية للمبدعين الشباب في محافظة رفح.

 وبيَّن أبو زيد أنه سيتم من خلال المبادرة تنفيذ دورات تدريبية في مجالات الشعر والنثر والكتابة الابداعية والخط العربي وكتابة السيناريو.

وبين أنه سيتم تشكيل صالون ثقافي وفريق للفلكلور الشعبي وفريق للمسرح، وتنفيذ أمسيات ثقافية ومسار لزيارة المعالم الأثرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف (60) شابًا وشابة من الموهوبين في مجالات المبادرة.

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