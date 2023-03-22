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الزكاة بالأوقاف توزع أغطية شتوية ومساعدات نقدية للأسر المحتاجة

22 آذار / مارس 2023 01:14

الزكاة بالأوقاف توزع أغطية شتوية ومساعدات نقدية للأسر المحتاجة
الزكاة بالأوقاف توزع أغطية شتوية ومساعدات نقدية للأسر المحتاجة

غزة - وكالة الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة والإغاثة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 400 غطاء شتوي في محافظتي رفح والشمال، ومساعدات نقدية لـ 200 أسرة، بواقع 150 شيكلًا لكل أسرة، إلى جانب توزيع 100 دولار لـ 20 أسرة، بتبرع كريم من فاعل خير.

وأوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة إسليم أهمية الوقوف بجانب الأسر المحتاجة، ورسم البسمة على شفاه أطفالهم، وإعانتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية في ظل الظروف الصعبة، منوهًا بأن عمل الزكاة في وزارة الأوقاف جزء أصيل من ديننا الإسلامي، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة من أجل توفير المشاريع الإغاثية وتقديمها لمستحقيها، مشيدًا بدور المتبرعين والمؤسسات المانحة في التخفيف من معاناة الأسر المعوزة.

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