الطب الشرعي بوزارة العدل تلتقي بمدير عام مجمع الشفاء الطبي

غزة- وكالة الرأي

استقبل الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، مدير عام الطب الشرعي والمعمل الجنائي أ. خليل حمادة والدكتور أحمد اضهير مدير دائرة الطب الشرعي.

وأثنى مدير عام الطب الشرعي أ. حمادة على جهود إدارة مستشفى الشفاء واهتمامها بالطب الشرعي والذي يعمل مقره الرئيس في المجمع، وتوفير ما يلزم لتطوير العمل، وتذليل العقبات وحل أي إشكاليات.

من جانبه، أشاد أبو سلمية بأداء دائرة الطب الشرعي، وسرعة الاستجابة للحالات التي يتم تحويلها للدائرة، في ظل قلة عدد الأطباء الشرعيين، كما عبر عن استعداد المجمع لتلبية احتياجات الطب الشرعي بما يضمن التطوير الدائم لما فيه من حفظ لأرواح المواطنين وحقوقهم.

بدوره، تطرق الدكتور اضهير للعلاقة مع المجمع مشيدا بالتعاون الدائم والمثمر لمتطلبات الطب الشرعي، معرجا على بعض القضايا التي تحتاج لتنسيق من أجل التسهيل على المواطنين، وتسريع إجراءات العمل، كما أبدى استعداد فريق الطب الشرعي للمساهمة في التدريب على إجراءات الطب الشرعي والتقارير القضائية وغيرها.