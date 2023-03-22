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بلدية دير البلح تنتهي من مشروع تأهيل طرق زراعية بمنطقة الترزي

22 آذار / مارس 2023 01:49

بلدية دير البلح تنتهي من مشروع تأهيل طرق زراعية بمنطقة الترزي
بلدية دير البلح تنتهي من مشروع تأهيل طرق زراعية بمنطقة الترزي

غزة- وكالة الرأي
أعلنت بلدية دير البلح عن انتهاء العمل بمشروع الدعم العاجل لسبل العيش والأمن الغذائي للمزارعين الهمشين والمتضررين من الفيضان بقطاع غزة- تأهيل طرق زراعية والمنفذ من خلال جمعية التنمية الزراعية- الإغاثة الزراعية وبالتنسيق مع البلدية.

وأوضح م.فاخر الكرد مدير دائرة المشاريع أنه تم الانتهاء من فرد طبقة الكركار في شوارع مختلفة بمنطقة الترزي وذلك ضمن جهود البلدية لتحسين أوضاع الشوارع وتسهيل حركة مرور المواطنين.

وبين أنه تم تأهيل شوارع بمساحة 2500م.ط من بينها الشارع الترزي الرئيسي بعرض 8م، وعدد من الشوارع الداخلية بعرض 5 متر.

وعبر عن شكره للقائمين على المشروع وكل من شارك في إنجاحه للتخفيف من معاناة المواطنين، لافتاً لسعي البلدية لتجويد الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين

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